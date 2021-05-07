Суд арестовал генерального директора и главного бухгалтера гостиницы, при пожаре в котором погибли двое человек

Пресненский суд Москвы арестовал генерального директора и главного бухгалтера гостиницы, при пожаре в котором погибли двое человек. Ранее по тому же делу арестовали управляющую отеля, а также владелицу здания, в котором он находился. Всем им вменяют оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (максимальное наказание по этой статье – 10 лет колонии).

Пожар в гостинице «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице произошел в ночь на вторник. В результате госпитализировали 14 человек, 8 из которых – дети.