В Индии из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом отменили 20 процентов пассажирских поездов

В железнодорожной администрации говорят, что их курсирование приостанавливается на неопределенный срок. Суммарно за 10 дней отменено уже 2600 скоростных и обычных поездов дальнего следования. Местная пресса пишет, что на этом фоне в ближайшее время могут заметно вырасти цены на перелеты по стране. В Министерстве железных дорог не исключают, что железнодорожное сообщение внутри страны придется почти полностью остановить, если динамика заболеваемости в ближайшее время не изменится – сейчас, к примеру, в штате Гоа положительным оказывается каждый второй тест на коронавирус.