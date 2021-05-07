В Индии из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом отменили 20 процентов пассажирских поездов

В железнодорожной администрации говорят, что их курсирование приостанавливается на неопределенный срок. Суммарно за 10 дней отменено уже 2600 скоростных и обычных поездов дальнего следования. Местная пресса пишет, что на этом фоне в ближайшее время могут заметно вырасти цены на перелеты по стране. В Министерстве железных дорог не исключают, что железнодорожное сообщение внутри страны придется почти полностью остановить, если динамика заболеваемости в ближайшее время не изменится – сейчас, к примеру, в штате Гоа положительным оказывается каждый второй тест на коронавирус.
2021-05-07T20:32:41+03:00
2021-05-07T20:32:41+03:00
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20:32, 07 мая 2021
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