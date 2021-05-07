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20:32, 07 мая 2021

Сбербанк намерен обнулить выбросы парниковых газов всех своих отделений к 2030 году

Сбербанк намерен обнулить выбросы парниковых газов всех своих отделений к 2030 году за счет таких мер, как например переработка старых пластиковых карт на оконные рамы. Об этом зампред правления банка Александр Ведяхин рассказал сайту РБК.

По словам Ведяхина, углеродный след Сбербанка и так относительно небольшой – в основном за счет служебных автомобилей и бумаги для принтеров. Чтобы свести сумму выбросов к нулю, банк также сокращает закупки оргтехники и высаживает деревья. Карты на переработку уже принимают в 2,5 тысячах отделений, а к осени начнут во всех. Таким образом правление банка хочет повысить его привлекательность и для инвесторов, и для клиентов.


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