Причиной массовой гибели редких каспийских нерп, по мнению Минприроды, стала браконьерская ловля рыбы

В ведомстве считают, что эти тюлени гибнут, запутываясь в сетях, поставленных на кильку. Ранее сообщалось, что в Дагестане море десятками выносит на берег туши мертвых животных. Каспийская нерпа занесена в Красную книгу.
2021-05-07T20:31:06+03:00
2021-05-07T20:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 07 мая 2021
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