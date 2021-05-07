Экс-президент и спикер парламента Мальдивских островов остается в критическом состоянии после покушения, объявили врачи. Мохамед Нашид был тяжело ранен в четверг в результате взрыва около его дома. Ему сделали операцию и извлекли осколки из живота и легких. Сейчас политик в реанимации.