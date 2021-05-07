Экс-президент и спикер парламента Мальдивских островов остается в критическом состоянии после покушения, объявили врачи. Мохамед Нашид был тяжело ранен в четверг в результате взрыва около его дома. Ему сделали операцию и извлекли осколки из живота и легких. Сейчас политик в реанимации.
2021-05-07T20:03:28+03:00
2021-05-07T20:03:28+03:00
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20:03, 07 мая 2021
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