«Тайга.инфо»: В Иркутской области школьников отправили на шествие с портретами и цитатами президента Владимира Путина

В Иркутской области школьников отправили на шествие с портретами и цитатами президента Владимира Путина, — пишет издание «Тайга.инфо». В движении «Юнармия», в котором состоят школьники, акцию назвали шествием, посвященным «эпохе Путина». В мероприятии, прошедшем 6 мая, судя по фотографиям, приняли участие десятки молодых людей в форме «Юнармии». Часть из них держала портреты Путина. Как рассказали в региональном штабе «Юнармии», в шествии также участвовали силовые структуры, представители детских садов и казачества. В то же время массовые мероприятия в регионе запрещены из-за ситуации с коронавирусом.