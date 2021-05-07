Почти 4 миллиона россиян попали в списки невыездных из-за долгов, — отчиталась Федеральная служба судебных приставов

Из них свыше 3 миллионов – это люди, постановления по которым вынесли с января по март текущего года, в том числе четверть миллиона неплательщиков алиментов. Наиболее часто, по данным ведомства, невыездными становятся из-за долгов по ЖКХ и кредитам. Ограничить выезд за рубеж могут при неуплате долга от 30 тысяч рублей, а по алиментам – от 10 тысяч.
2021-05-07T20:00:53+03:00
2021-05-07T20:00:53+03:00
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20:00, 07 мая 2021
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