В Японии ищут домашнего питона, который уполз из квартиры жителя Иокагамы

Змея весом около 13 килограммов и длиной 3,5 метра, по данным полиции, могла выползти через открытое окно. В полицию о побеге сообщил сам владелец питона. Держать таких животных в качестве домашних питомцев в Японии можно легально, но при условии, что на них получено специальное разрешение.