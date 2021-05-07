В Японии ищут домашнего питона, который уполз из квартиры жителя Иокагамы

Змея весом около 13 килограммов и длиной 3,5 метра, по данным полиции, могла выползти через открытое окно. В полицию о побеге сообщил сам владелец питона. Держать таких животных в качестве домашних питомцев в Японии можно легально, но при условии, что на них получено специальное разрешение.
2021-05-07T19:32:34+03:00
2021-05-07T19:32:34+03:00
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19:32, 07 мая 2021
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