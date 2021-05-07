Следователи предъявили обвинение в убийстве мужу девушки-блогера, тело которой нашли в лесу под Екатеринбургом

Дмитрий Журавлев уже написал явку с повинной – он признался, что задушил жену после ссоры. Кристина Журавлева пропала в начале апреля, спустя две недели ее нашли мертвой. У нее было почти 60 тысяч подписчиков в инстаграме.
2021-05-07T19:31:35+03:00
2021-05-07T19:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 07 мая 2021
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