Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального перевезет часть сотрудников и студию в Грузию, пишет сайт РБК со ссылкой на неназванный источник, близкий к организации. По его данным, в Грузию уже переехали несколько сотрудников Фонда – Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и часть технического персонала. В Тбилиси вывезли самую дорогу технику, остальную будут докупать на месте. Из этого, заключает источник РБК, следует, что переезд планируется как минимум на продолжительный срок.

Ранее об отъезде части соратников Навального писало сетевое издание Sota.Vision, после чего Леонид Волков обвинил журналистов в дезинформации.

ФБК уже признан российскими властями иностранным агентом, начался суд по признанию фонда еще и экстремистской организацией.