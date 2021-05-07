За год пандемии в Петербурге ушли из жизни на четверть больше ветеранов Великой Отечественной, чем в предыдущие годы

Данные о количестве солдат мировой войны опубликовал Смольный.

Число ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Петербурге, с прошлого апреля сократилось на 14 тысяч человек. Прошлой весной по данным Смольного, в Северной столице жили свыше 92 тысяч ветеранов, сейчас их осталось немногим более 78 тысяч. Отметим, среди них лишь 4700 участников боёв с нацистами. Остальные — это жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла Великой Отечественной. Портал «Фонтанка-ру» отмечает, что в прошлые годы из жизни уходили 10–12 тысяч человек, которые имеют статус ветеранов войны. За последние 12 месяцев потери резко выросли. Однако в этом году на парад на Дворцовой площади так же пригласили ветеранов. По словам организаторов, каждому такому гостю сделали прививку от коронавируса, а трибуны заполнят лишь наполовину.

Смольный призвал горожан в день Победы носить на улице маски. 9 мая в городе проведут 150 праздничных мероприятий.