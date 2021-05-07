Международная правозащитная организация Amnesty International вновь признала Алексея Навального «узником совести»

В феврале политика лишили этого статуса, объяснив это некоторыми его высказываниями, сделанными в конце нулевых годов.

В Amnesty International не стали отказываться от осуждения некоторых заявлений Навального, но в то же время организация объявила, что поменяла сам подход к присвоению статуса «узника совести». Как считают правозащитники, в нем нельзя отказывать людям на основании их поступков в прошлом. Согласно официальному заявлению, Amnesty International не поддерживает политическую программу Навального, но указывает на необходимость соблюдения его прав, в том числе на независимую медицинскую помощь. Одновременно в организации считают, что оппозиционера заключили в колонию за его политическую деятельность и борьбу с коррупцией.

Изначально статус «узника совести» был присвоен Навальному в январе, когда он вернулся из Германии в Россию и был задержан в аэропорту «Шереметьево». Однако затем Amnesty International лишила политика этого статуса. Правозащитники сочли, что некоторые ранние высказывания Навального могут являться пропагандой ненависти, а сам оппозиционер от них не отказался. Предположительно речь шла о его деятельности в организациях националистического толка, от которых политик впоследствии отошел.

В настоящий момент Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области. В феврале суд заменил ему условное наказание на реальное по требованию ФСИН, обвинившей политика в нарушении правил испытательного срока.