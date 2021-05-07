Международная правозащитная организация Amnesty International вернула политику Алексею Навальному статус «узника совести». В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что внутреннее решение организации обнулить Навальному этот статус было использовано российскими властями для дальнейшего усиления репрессий против оппозиционера и его сторонников. Amnesty International признает свое решение неверным и приносит за него извинения. Организация подчеркивает, что никто больше не должен лишаться такого статуса исключительно из-за высказываний в прошлом, какими бы идущими вразрез с ценностями Amnesty International они ни были.

О лишении Навального статуса узника совести сообщалось в феврале – тогда правозащитники объясняли это его националистической риторикой в конце нулевых.