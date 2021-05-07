Twitter объявила о подключении новой функции, которая позволит делать пожертвования понравившимся авторам

Компания Twitter объявила о подключении новой функции, которая позволит пользователям делать пожертвования понравившимся авторам. Как говорится в заявлении компании, это первый шаг по созданию новых возможностей для пользователей получить и продемонстрировать поддержку в Twitter с помощью денег. Пока функцию, позволяющую собирать чаевые, может подключить только ограниченное количество пользователей.
2021-05-07T18:30:42+03:00
2021-05-07T18:30:42+03:00
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18:30, 07 мая 2021
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