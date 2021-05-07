Эксперты из России и США объявили, что неуправляемая китайская космическая ракета должна войти в атмосферу Земли 9 мая

Специалисты из России и США объявили, что неуправляемая китайская космическая ракета должна войти в атмосферу Земли девятого мая. Тем временем в Пекине уверяют, что беспокоиться по этому поводу не стоит.

О том, что китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» достигнет плотных слоёв земной атмосферы послезавтра, сегодня объявили и «Роскосмосе», и в американской армии. Российское ведомство сообщает, что это может произойти над Тихим океаном поздней ночью по московскому времени. В Вашингтоне в свою очередь предположили, что части ракеты войдут в атмосферу в небе над Туркменией. Министр обороны Ллойд Остин сказал, что военные не собираются сбивать аппарат. Глава ведомства выразил надежду, что ракета упадёт где-нибудь в океане.

По сообщениям от китайских властей, шансы на то, что «Чанчжэн» причинит какой-либо урон, крайне малы. В частности, об этом объявил официальный представитель МИДа КНР Ванг Вэньбинь: «Насколько мне известно, ракета имеет особую техническую конструкцию, и большая часть её компонентов сгорит время входа в атмосферу. Вероятность причинения вреда какой-либо деятельности в воздухе или на земле крайне низка. Позже компетентные органы проинформируют общественность о ситуации».

Ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» вышла из-под контроля несколько дней назад. Сейчас её модуль, который весит около 18 тонн, теряет высоту. На падение повлиять нельзя, поскольку он не имеет средств активного манёвра.

В конце прошлого месяца «Чанчжэн-5Б» вывела на орбиту базовый модуль для китайской космической станции «Тианьхе». Предполагается, что позже она станет большой орбитальной лабораторией. Первые полёты к ней запланированы на май и июнь этого года.

Новую орбитальную станцию сейчас готовят и в Роскосмосе. Её должны будут запустить к 2026 году.