Народный артист России Владимир Качан умер на 74 году жизни

Причиной смерти стал коронавирус, об этом «Эху Москвы» сообщил художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. О дате и месте похорон пока не сообщается.
2021-05-07T18:28:02+03:00
2021-05-07T18:36:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2834576-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:28, 07 мая 2021
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…