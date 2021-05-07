Главы государств и правительств 27 стран ЕC обсудят возможность отмены патентов на вакцины от коронавируса

Главы государств и правительств 27-ми стран Евросоюза обсудят возможность отмены патентов на вакцины от коронавируса на неформальном саммите в Португалии. Встреча пройдет завтра. Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев считает, что снятие патентных ограничений поможет в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, глава Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков предупреждает о рисках для пациентов в случае снятия патентной защиты с вакцин.

О последствиях отмены патентов на производство вакцин спорят зарубежные СМИ. Ранее идею поддержал и президент США Джо Байден.

Зарубежные издания разделились на два лагеря: одни идею Байдена поддерживают, ссылаясь на гуманитарные причины — ведь надо помогать бедным странам бороться с пандемией; другие настаивают на том, что за предложением США имеется некий второй смысл.

К первому лагерю относится, к примеру, датская газета Politiken, которая буквально славословит администрацию США, считая что американцы выбрали благополучие человечества, а не получение выгоды. Издание приводит пример из недавнего прошлого, когда именно патенты привели к тому, что бедные страны не смогли вовремя получить препараты от ВИЧ и погибли миллионы.

«Простой отмены патентов недостаточного, — утверждает греческий портал Πρωταγων, — ведь необходимы ещё и сырьё, а также мощности для производства вакцины. Бедным странам это не потянуть».

А вот французская L’Opinion встала на защиту фармацевтических компаний и утверждает, что отмена патентов приведёт к катастрофе — так как отпугнёт инвесторов из этой сферы. «Это коснётся не только вакцины от коронавируса, но и других медикаментов, — вторит итальянская Corriere Della Sera, — ведь зачем инвестору вкладывать деньги в то, что не принесёт ему прибыли?»

Немецкие издания уверены, что Штаты преследуют геополитические цели. Во-первых, как пишет Der Tagesspiegel, это попытка улучшить отношения с очень сильно пострадавшей в период пандемии Индией, а также африканскими странами; а во-вторых (это уже Frankfurter Allgemeine Zeitung), США нанесли удар по соперникам в виде Китая и, конечно же, России. Те также используют свою «вакцинную дипломатию» для усиления влияния на развивающиеся страны. «Так что предложение Белого Дома отказаться от патентов на вакцины от коронавируса — совсем не бескорыстно».

Отмену патентов на производство вакцин от коронавируса продолжили страны Африки и Индия. Их поддержали около 60 стран, а также ВОЗ. По данным ООН, так называемым бедным странам достается всего 0,3 вакцин от коронавируса.