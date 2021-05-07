«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в частные дома

На каких условиях это будет происходить, рассказал генеральный директор «Газпроммежрегионгаза» Сергей Густов. В Министерстве энергетики уточнили, что дома будут бесплатно подключать к газу вне зависимости от их площади.

В Министерстве энергетики заявили, что дома будут бесплатно подключать к газу вне зависимости от их площади. В мероприятиях по ускоренной газификации определен максимальный часовой расход газа в размере 7-ми кубометров в час для физических лиц, — уточнил глава ведомства Николай Шульгинов. Его цитирует «Коммерсантъ». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу газификации российских регионов. К 1 июля должен быть составлен график бесплатной догазификации населенных пунктов, где уже проложены внутренние газораспределительные сети.