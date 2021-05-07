Этическая комиссия СПбГУ признала нарушителями студентов, которых задержали на зимних акциях протеста

Этическая комиссия Петербургского государственного университета признала нарушителями студентов, которых задержали на зимних акциях протеста. Их дела рассмотрели на специальном заседании.

Около тридцати студентов пригласили на заседания этической комиссии СПбГУ, которую возглавил профессор кафедры истории экономики Геннадий Богомазов. Издание «Коммерсант» получило запись одного из разбирательств, которое устроили в вузе. Студенты объясняли членам комиссии, что Конституция гарантирует им право на свободу собраний, а Великая хартия университетов, к которой присоединился петербургский вуз, запрещает политическое давление. Однако Богомазов объяснил, что дело не в политике, а в коронавирусных ограничениях, которые нарушили студенты. Приглашённые сообщили, что социальную дистанцию и противоэпидемические меры не соблюдали именно полицейские. В ответ профессор поиронизировал, что задержанным не предоставили лимузин. В студенческом совете журналистам рассказали, что часть студентов по итогам комиссии просто предупредили, других признали нарушителями кодекса универсанта, однако решений об ответственности пока не вынесли.

В студсовете готовы отстаивать права студентов, если их подвергнут наказанию.