В партийные списки на выборах в Госдуму войдут люди, близкие к администрации президента, — пишет газета «Коммерсантъ»

По данным собеседников «Коммерсанта», среди нынешних депутатов много тех, кто сотрудничает с администрацией президента, но нужны те, кто будет еще более последовательно проводить линию Кремля, причем в разных фракциях.
2021-05-07T18:19:22+03:00
2021-05-07T18:19:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 07 мая 2021
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