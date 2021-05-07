Псковский горсуд отказался исключить главреда газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина из списка СМИ-иноагентов

Псковский городской суд отказался исключить главного редактора газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина из списка СМИ-иностранных агентов. Камалягин попал в реестр в конце 2020 года. Он пытался через суд доказать, что такое решение является вмешательством в право на свободу выражения мнения. Защита Камалягина намерена обжаловать решение суда.