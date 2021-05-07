Соратник Алексея Навального Леонид Волков отрицает сведения о том, что 40 ключевых сотрудников ФБК покинули Россию

Ранее сетевое издание SOTA утверждало, что они уехали в Грузию, опасаясь уголовного преследования.

Волков уверяет: появившаяся публикация о сотрудниках ФБК – неправда и является ложной новостью. От других комментариев, впрочем, он отказался, пишет интернет-издание РБК. Другой соратник политика Алексея Навального Иван Жданов также настаивает, что в Грузии и близко нет такого количества сотрудников. При этом он подчеркнул, что в их личную жизнь руководство ФБК не вмешивается.

Телеграм-канал SOTA, в свою очередь, ссылался на публикации некоторых соратников Навального в «Инстаграме» — как утверждалось, они находятся в Грузии, но указывают в качестве местонахождения различные регионы России. В частности, среди покинувших страну упоминаются Георгий Албуров со своей женой, Руслан Шаведдинов и некоторые другие. Как отмечалось, соратники Навального не ответили на вопросы SOTA. Его редактор Алексей Обухов в интервью «Эху Москвы» сказал, что редакция интернет-издания не принимает претензии, возникшие у оппозиционеров.

Георгий Албуров на этом фоне уверяет, что вернется в Россию вместе с началом рабочей недели. Между тем около часа назад РБК со ссылкой на источники сообщило, что Фонд борьбы с коррупцией все же готовится начать вести свои эфиры из Грузии. По словам собеседников издания, в соседнюю страну отправились как минимум 10 сотрудников ФБК, также уже перевезена наиболее дорогостоящая часть техники. Впрочем, Леонид Волков вновь назвал эти сведения фейковыми новостями.

Ранее прокуратура Москвы подала иск с требованием признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. В ходе разбирательства Мосгорсуд запретил фонду совершать определенные действия. Помимо этого, российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.