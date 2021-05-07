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18:11, 07 мая 2021

День Победы – самый главный праздник страны, — так считают 69% россиян, опрошенных ВЦИОМ

В основном это люди старше 60 лет и жители небольших городов, — отмечают социологи. 88% респондентов подтвердили, что их родственники воевали. Сейчас большинство называет главным событием 9-го мая военный парад.

Сегодня в Москве состоялась генеральная репетиция парада. За этим наблюдали несколько тысяч человек. У металлических ограждений на улицах Новый Арбат и Воздвиженка люди начали собираться около половины десятого утра. Задолго до проезда боевой техники. Вскоре люди плотно стояли в несколько рядов. Многие были с детьми, у некоторых на голове военные пилотки с советской звездой. Купить их можно неподалёку. Пилотка стоила 250 рублей. Люди специально приезжали в центр города из спальных районов и ближнего Подмосковья. Фотографировали себя на фоне техники и пролетавших боевых самолётов на видеокамеры сотовых телефонов, кричали «ура».

Перед появлением военной техники возле ограждений вспыхнул конфликт. Молодая женщина, которая пришла с маленькой дочкой стала пенять рослым мужчинам, что они заняли первый ряд и пробиться туда невозможно. Ей посоветовали взять девочку на руки. Неизвестно чем бы всё закончилось, но пошли танки, за ними бронетранспортёры, зенитно-ракетные комплексы и другая техника.

Проход техники занял больше сорока минут. Улицу наполнял лязг, грохот и дым. Многие на это смотрели с восторгом, махали военным, те отвечали тем же. Затем чистить улицы вышли поливальные машины.

Москвичи, которые столкнулись сегодня с масштабными ограничениями, были не восторге от репетиции парада. Несмотря на это некоторые люди говорили «Эху Москвы», что намерены и 9-го мая приехать в центр Москвы, чтобы как они выражались «ещё раз насладиться мощью российской армии». В генеральной репетиции парада участвовали помимо парадных расчётов около двухсот боевых машин и 80 самолётов и вертолётов.

Писатель, публицист, профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский считает, что желание людей увидеть репетицию военного парада никак не связано с Днем победы. «Это связано с ощущением дефицита силы. Внутри тебя мало силы, и тебе нужно, чтобы эту силу тебе предъявили извне. Это сила воплощена в образе оружия, оружия массового поражения», — сказал он. По мнению Архангельского, это происходит от беды. В целом же, считает Архангельский, с 9 Мая у многих в политической элите связаны переживания не гражданские, а, скорее, квазирелигиозные.

В преддверии Дня Победы чиновники и партийные функционеры отчитываются в социальных сетях о визитах к участникам войны. Эти отчеты очень похожи. В соцсетях сотни, вероятно, тысячи, однообразных постов – поздравление ветеранов, благодарность им за победу, сожаление о том, что их осталось так мало. Эти посты сопровождают отчетные фотографии. Все они в единой стилистике и композиционно делятся на снимки, на которых ветеранов окружают люди с георгиевскими ленточками, или фотографии, на которых им вручают подарки – чаще всего несколько гвоздичек, грамоты и пакеты с символикой партии. Эти снимки лучше слов говорят о том, в каких условиях живут герои войны.

Вот фотография из Тюменской области: стена из профнастила, под потолком деревянные балки и на них черепица. Это помещение скорее напоминает сарай, — на то, что оно может быть жилым указывает разве что потертый ковер на полу и кресло, на котором сидит пожилая женщина с тремя красными гвоздиками в руках. Перед ней – улыбающиеся представители «Единой России» — кандидаты внутрипартийного предварительного голосования, отдельно указывается в сообщении. Еще одна фотография из Челябинской области: пожилой мужчина сидит на кровати, ему открытку вручает чиновник. Комната похожа на больничную палату, разве что у кровати тумбочка и тут же стиральная машинка. На снимке из Ленинградской области женщина принимает пакет от «единоросса», сидя будто в кладовой. Некоторые из этих снимков можно посмотреть в спецальном материале на сайте «Эха Москвы».

Подобные отчетные фотографии объединяет одно — очень скромное убранство домов, где чиновников, представителей политических партий или руководителей бюджетных учреждений принимают ветераны. Почти на каждом снимке похожие друг на друга обветшалые советские интерьеры, серванты, ковры на стенах, полу и мебели, облупившиеся стены, пожелтевшая с годами плитка, покосившаяся мебель, потускневшие обои, где-то плесень. День Победы будут праздновать только в воскресенье, но многих фотографиях ветераны, пожилые люди, в парадных нарядах с медалями. Другие, на контрасте, встречали гостей в повседневной домашней одежде – застиранных халатах, в трениках и майках. Судя по выражениям лиц, далеко не все из них рады участвовать в показательном предпраздничном обходе ветеранов, который устроили чиновники.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов ранее говорил о том, что ветераны нуждаются в заботе и защите.

По данным издания «Открытые медиа», празднование Дня Победы в Москве в этом году обойдется в 855 миллионов рублей. Журналисты изучили сайт госзакупок ,где соответствующие тендеры размещали структуры Министерства обороны, управление делами президента и мэрия.

Стоит напомнить, что сами ветераны получат из федерального бюджета по 10 тысяч рублей.


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