Amnesty International вернула политику Алексею Навальному статус «узника совести». Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. Ранее об этом решении рассказал соратник политика Леонид Волков во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады. По его словам, организация «изучит, как на нее могла повлиять российская кампания по дезинформации» и затем опубликует пресс-релиз.

Напомним, Amnesty International признала Навального узником совести после задержания политика по приезде в Москву из Берлина. Однако через месяц организация отозвала статус из-за высказываний политика в середине 2000-х, которые содержат «риторику ненависти» (hate speech).