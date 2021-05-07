В Таиланде со следующего года введут сбор с иностранных туристов при въезде в страну – около 10 долларов

По данным газеты Бангкок пост, на полученные средства создадут туристический фонд для использования в чрезвычайных ситуациях. В мае 2019 года власти заявляли о планах введения туристического сбора с иностранцев для восстановления природных мест. В сентябре планы решили отложить, чтобы не навредить отрасли. На фоне массового снижения турпотока из-за пандемии в 2020 к идее вернулись, но сроки введения раньше не называли.