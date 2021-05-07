В Таиланде со следующего года введут сбор с иностранных туристов при въезде в страну – около 10 долларов

По данным газеты Бангкок пост, на полученные средства создадут туристический фонд для использования в чрезвычайных ситуациях. В мае 2019 года власти заявляли о планах введения туристического сбора с иностранцев для восстановления природных мест. В сентябре планы решили отложить, чтобы не навредить отрасли. На фоне массового снижения турпотока из-за пандемии в 2020 к идее вернулись, но сроки введения раньше не называли.
2021-05-07T17:32:23+03:00
2021-05-07T17:32:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2834542-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 07 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…