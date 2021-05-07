Активистка обнаружила в личном кабинете на портале госуслуг штраф по делу, которое суд еще не рассматривал

Об этом участница форума «Объединенные демократы» Гульназ Равилова рассказала в своем Инстаграме. Ее задержали в Москве 13 марта на форуме «Муниципальная Россия» и составили протокол по статье «осуществление деятельности нежелательной организации». На госуслугах Равилова обнаружила штраф в 5 тысяч рублей. При этом до назначенного судебного заседания остается еще почти неделя.

Ранее у задержанного на том же форуме муниципального депутата Ильи Яшина также появился штраф на госуслугах за день до суда по этому делу.