Первый камень в здание будущего «Сталин-центра» будет заложен в городе Боре Нижегородской области 8 мая. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий.

«Действительно планируется строительство музея, своего рода исторического комплекса, призванного, прежде всего, дать объективную оценку роли Сталина в советский период нашей истории. Там будет все, что непосредственно связано с его работой и деятельностью», — рассказал он.

Как уточнил В.Блоцкий, после закладки камня начнется сбор денежных средств на строительство центра. «Наша история – это то, что должно быть крайне важно для каждого россиянина», — заключил он.