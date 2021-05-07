Силовики, по данным «Радио Свободы», рассматривали возможность убийства Александра Габышева, называющего себя шаманом

Как утверждается, эти планы обсуждались во время операции по его задержанию в конце января.

В данный момент против Габышева рассматривается дело о насилии в отношении полицейского. По словам источников, один из участников операции по задержанию так называемого «якутского шамана» сообщил суду, что активиста не стали убивать, поскольку он «одаренный и общественный». Вместе с тем почему именно рассматривался вариант с убийством, не уточняется. Стороны защиты и обвинения эти сведения не комментировали. Само «Радио Свобода», сообщившее эти детали, и его проекты российские власти считают СМИ-иностранными агентами.

Габышева обвиняют в том, что он нанес полицейскому колото-резаную рану самодельным древковым оружием. По версии следствия, это произошло в тот момент, когда к его дому приехала группа силовиков, намеревавшаяся отвезти Габышева в психоневрологический диспансер. По данным адвоката Сергея Бадамшина, в операции участвовали 50 полицейских. Сам Габышев свою вину не признает, а его защита со ссылкой на результаты экспертизы настаивает, что он не нанес вред здоровья росгвардейца. Следствие же просит назначить подсудимому принудительное лечение в психбольнице.

Габышев, называющий себя шаманом, стал известен два года назад после того, как он отправился из Якутии в Москву и сообщил о намерении «изгнать Путина из Кремля». После этого Габышева несколько раз задерживали и отправляли на принудительное лечение.