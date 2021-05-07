В Лондоне горит высотный жилой дом с такой же облицовкой как у сгоревшего в 2017 жилого комплекса Гренфелл-тауэр

В Лондоне горит высотный жилой дом с такой же облицовкой как у сгоревшего в 2017-м жилого комплекса Гренфелл-тауэр (в том пожаре погибло больше 70 человек).

Речь идет о 19-этажном здании в районе Поплар. В официальном твиттер-аккаунте пожарных британской столицы пишут, что огнем охвачены этажи с 8 по 10-й, на месте работают 20 пожарных машин. Жители рассказали Би-би-си, что, заметив возгорание, эвакуировались самостоятельно.

В облицовке таких зданий в основном используются пластик и алюминий, из-за чего огонь распространяется по ней максимально быстро. После пожара 2017 все 150 построек с облицовкой из этих материалов признали пожароопасными, но из-за высокой стоимости замены работы растянулись на годы.

