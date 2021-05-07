В Москве задержали и оштрафовали на 150 тысяч автомобилиста за надпись на машине «Путина в добровольную отставку», — сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо». По его данным, Гаджимурада Гаджиева задержали утром 6 мая, доставили в ОВД «Люблино» и оставили там на ночь до суда. Ему выписали штраф по статье о повторном нарушении проведения митинга.