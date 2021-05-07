В Москве задержали и оштрафовали на 150 тысяч автомобилиста за надпись на машине «Путина в добровольную отставку», — сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо». По его данным, Гаджимурада Гаджиева задержали утром 6 мая, доставили в ОВД «Люблино» и оставили там на ночь до суда. Ему выписали штраф по статье о повторном нарушении проведения митинга.
2021-05-07T16:33:27+03:00
2021-05-07T16:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 07 мая 2021
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