«Сибирь. Реалии»: При задержании называющего себя шаманом Александра Габышева рассматривалась возможность его убийства

При задержании называющего себя шаманом Александра Габышева рассматривалась возможность его убийства, — пишет издание «Сибирь. Реалии» со ссылкой на анонимные источники среди участвовавших в заседании по его делу росгвардейцев. Один из них, вызванный как свидетель обвинения, рассказал, что Габышева «решили не убивать, так как знали, что он одаренный и общественный».

Габышева, который в прошлом году объявил о походе на Москву из Якутии, чтобы изгнать президента Владимира Путина, хотят через суд отправить на повторное принудительное психиатрическое лечение.

Российские власти считают «Сибирь. Реалии» иностранным агентом.