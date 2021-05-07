Редакция издания Sota.Vision отвергла претензии соратников Навального по поводу публикации об их отъезде из России

Редакция сетевого издания Sota.Vision отвергла претензии, возникшие у соратников политика Алексея Навального после публикации об их отъезде из России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор Sota.Vision Алексей Обухов.

Он рассказал, что накануне в Телеграм-канале издания вышла новость о том, что порядка 40 сотрудников Алексея Навального отъехали в Грузию. «Это были как известные люди, типа Шаведдинова, Албурова, так и менее известные, допустим, Кадетова. Мы подтвердили эту информацию рядом скриншотов из их Инстаграм-аккаунтов», — уточнил А.Обухов.

Он обратил внимание, что «сотрудники Навального на фотографиях из Грузии почему-то указывали геотеги, типа Дагестан, Саратовская область, Подмосковье и так далее». «После того как мы перед публикацией, что важно, задали вопросы об этом Ивану Жданову и Дмитрию Низовцеву в «Телеграме», они прочитали их и ничего не ответили, но геометки стали пропадать. Мы опубликовали эту новость, подчеркиваю, не говоря ничего об эмиграции, а просто констатировав сам факт отъезда. После чего поднялась большая волна обсуждений, и некоторые дружественные Навальному политологи стали обвинять нас в том, что мы ГБшные и прочее», — отметил А.Обухов.

Он добавил, что редакция была удивлена подобной реакцией. «Очень жаль, что достаточно невинный сюжет о либо отпуске, либо отъезде (на фоне репрессий это совершенно нормально) сотрудников Алексея является поводом для такого бурного инвективного обсуждения», — сказал А.Обухов.

Он также сообщил, что после всего «Леонид Волков объявил их публикацию фейк ньюс, а Иван Жданов добавил, что в Грузии сейчас на самом деле находится некоторое число сотрудников Навального, но оно меньше сорока». При этом А.Обухов подчеркнул, что редакция Sota.Vision не получила комментариев о том, «с чем же были связаны эти геотеги, которые то ли в шутку, то ли всерьез маскировали реальное местоположение этих сотрудников».

Он добавил, что данные об отъезде за границу нескольких десятков соратников Навального Sota.Vision сообщили анонимные источники в Фонде борьбы с коррупцией (власти России считают иноагентом).