Вопрос снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса является популистским и несет риски для пациентов – эксперт

Вопрос снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса является популистским и несет риски для пациентов. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков.

«Это несет в себе некий оттенок популизма и недостаточно глубокого понимания всей серьезности процесса. Государствам может быть предоставлено право на год принимать решение об аннулировании патентной защиты и других интеллектуальных прав в виде защиты данных доклинических исследований. Эта тенденция несет серьезные риски, прежде всего, для пациентов», — сказал эксперт.

Как уточнил В.Шипков, производство вакцины осуществляется очень сложным образом. «Допустим, вакцина одной из ведущих мировых компаний имеет в своем составе около 280 различных ингредиентов, которые поставляются 83 поставщиками из 1,5 десятков стран. Плюс надо иметь очень развитые технологии производства, очень строгие режимы и процедуры обеспечения контроля качества. Надо иметь специально обученный для этого персонал. Как это будет произведено в условиях снятия этих ограничений, когда во главу будут поставлены несколько иные, безусловно, важные задачи – большой вопрос», — пояснил эксперт.

В.Шипков добавил, что «в одночасье это решить нельзя». «Мы считаем, это не является оптимальным путем по решению проблемы обеспечения доступности вакцин для нужд глобального здравоохранения», — заключил он.