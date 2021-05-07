РКН угрожает корпорации Google крупным штрафом, если она не восстановит youtube-страницу телеканала «Царьград»

Роскомнадзор угрожает корпорации Google крупным штрафом, если она не восстановит youtube-страницу телеканала «Царьград». Ранее американская компания заблокировала эту учётную запись из-за санкций.

У IT-корпорации есть без малого две недели на то, чтобы или выполнить постановление Арбитражного суда Москвы, по которому компания должна разблокировать учетную запись «Царьграда» на видеохостинге youtube, или подать апелляцию на это решение. В противном случае, как пишет журнал Forbes, с интернет-гиганта будут снимать судебную неустойку. Каждый день неисполнения этого решение будет стоить ей по сто тысяч рублей. В таком случае только к концу текущего года общий штраф составит 94 триллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы в прошлом месяце признал блокировку учётной записи «Царьграда» незаконной. Он обязал Google не только возобновить её работу, но и возместить телеканалу убытки.

Youtube-канал, о котором идёт речь, закрыли прошлым лето. В компании это объясняли тем, что владелец телеканала Константин Малафеев находится под американскими санкциями. В свою очередь представители «Царьграда» еще в суде отмечали, что предприниматель попал в санкционный список почти семь лет назад, и почему Google решил заблокировать канал именно сейчас – не известно.

Также Роскомнадзор потребовал сегодня от компании снять ограничение доступа к мобильному приложению «Улица Героев», которое рассказывала об участниках Великой отечественной войны. В ведомстве напомнили, что в случае отказа Google могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей.