Петербуржцы, которых силовики били электрошокерами на апрельской протестной акции, обратились в СК

Петербуржцы, которых силовики били электрошокерами на апрельской акции в поддержку политика Алексея Навального, обратились в следственный комитет. Они пожаловались на неоправданную жестокость со стороны полиции.

Пятеро петербуржцев направили в СК жалобы, которые помогли составить юристы правозащитной организации «Комитет против пыток». Истории горожан рассказывает портал «Фонтанка.ру». Валерия Гурова рассказала журналистам, что полицейские молча налетели на её спутника, а когда она схватила его, то её ударили электрошокером в ногу и повалили на землю. Вадим Заболоцкий был на акции со взрослой дочерью, поэтому, по его словам, не бежал и не сопротивлялся, чтобы их не разлучили. Однако он получил несколько ударов током во внутреннюю часть бедра. Все авторы жалоб, которые пообщались с журналистами, рассказали, что полицейские не выдвигали никаких требований и вообще ничего не говорили перед тем, как применить электрошокеры, а ожоги от спецсредств не заживают до сих пор, хотя со времени акции прошло больше двух недель. В следственном отделе Адмиралтейского района приняли документы пострадавших как обращения граждан, а не как сообщения о преступлении, однако в Комитете против пыток готовы дойти до Европейского суда по правам человека несмотря на волокиту следователей.

Ранее в главном управлении МВД по Петербургу сообщили, что сотрудники действовали законно, поскольку в главке не получили жалоб. Однако юристы отметили, что их должны направлять не в полицию, а в следственный комитет.