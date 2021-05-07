Почти 70% россиян, опрошенных ВЦИОМ, назвали День Победы самым важным праздником в стране

Около трети респондентов в этот день собираются участвовать в парадах, шествиях и возложениях венков. С Днем Победы у большинства ассоциируется военный парад, — отмечает ТАСС.

Писатель, публицист, профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский считает, что желание людей увидеть репетицию военного парада никак не связано с Днем Победы. «Это связано с ощущением дефицита силы. Внутри тебя мало силы, и тебе нужно, чтобы эту силу тебе предъявили извне. Это сила воплощена в образе оружия, оружия массового поражения», — сказал он. По мнению Архангельского, это происходит от беды. В целом же, считает Архангельский, с 9 Мая у многих в политической элите связаны переживания не гражданские, а, скорее, квазирелигиозные.