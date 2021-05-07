В России по данным оперативного штаба за сутки выявили почти 8400 новых случаев заражения коронавирусом

При этом зафиксирован резкий прирост заболевших в Москве.

Почти на 35 процентов выросла суточная заболеваемость коронавирусом в столице. За минувший день по данным оперативного штаба ковид в Москве выявили у более двух тысяч восьмисот человек. Накануне было на 700 с лишним инфицированных меньше. Следом за нашим городом по числу новых заражений идут Петербург и Подмосковье — соответственно около 700 и 600 новых случаев. По сравнению с ними намного меньше инфицированных выявлено в Ростовской и Воронежской областях, которые входят в пятёрку по числу заболеваний. Впервые за несколько дней в России превышен порог в 8 тысяч заразившихся. Растёт число летальных случаев. По данным штаба 376 пациентов умерли от коронавируса – на 25 больше чем днём ранее. В столице болезнь унесла жизни 60 человек, на одного больше чем накануне. Число россиян, которые вылечились от коронавируса, согласно официальным данным, не превышает количество новых заражённых.

В России с начала пандемии коронавирусом заразились почти 5 миллионов, умерли более 112 тысяч человек.