Федеральная служба судебных приставов сообщает, что 3 миллионам должников запрещен выезд из России. В основном постановления вынесены в отношении неплательщиков алиментов. Как отмечает служба, за 3 месяца с должников удалось взыскать более 9 миллиардов рублей.