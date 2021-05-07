Федеральная служба судебных приставов сообщает, что 3 миллионам должников запрещен выезд из России. В основном постановления вынесены в отношении неплательщиков алиментов. Как отмечает служба, за 3 месяца с должников удалось взыскать более 9 миллиардов рублей.
2021-05-07T15:32:53+03:00
2021-05-07T15:32:53+03:00
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15:32, 07 мая 2021
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