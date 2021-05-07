Импорт в Россию из дальнего зарубежья в прошлом месяце вырос почти на 50% и превысил 22 миллиарда рублей, — сообщает Федеральная таможенная служба. В частности, вырос объём импорта машиностроительной продукции, при этом сократился ввоз продовольственных товаров, текстиля и обуви.