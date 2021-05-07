Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в американский медицинский регулятор для одобрения вакцины для подростков. Разрешение может быть получено на следующей неделе, — сообщает NBC News. Аналогичная заявка подана и в Европейское агентство по лекарственным средствам.