Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в американский медицинский регулятор для одобрения вакцины для подростков. Разрешение может быть получено на следующей неделе, — сообщает NBC News. Аналогичная заявка подана и в Европейское агентство по лекарственным средствам.
2021-05-07T15:31:13+03:00
2021-05-07T15:31:13+03:00
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15:31, 07 мая 2021
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