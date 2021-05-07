Вспышка коронавируса в Ульяновском государственном университете

Госпитализированы 32 человека, все — иностранные студенты, в основном из Индии, — сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав. Кроме того, из Уфы сообщают о том, что коронавирусом заразились 20 индийских студентов из Башкирского государственного медицинского университета.
2021-05-07T15:30:44+03:00
2021-05-07T15:30:44+03:00
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15:30, 07 мая 2021
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