Вспышка коронавируса в Ульяновском государственном университете

Госпитализированы 32 человека, все — иностранные студенты, в основном из Индии, — сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав. Кроме того, из Уфы сообщают о том, что коронавирусом заразились 20 индийских студентов из Башкирского государственного медицинского университета.