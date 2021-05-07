Российские банки начали массово повышать ставки по вкладам

На это пошло около трети банков из 30 крупнейших в стране по величине портфеля средств населения.

Волна повышения ставок по банковским вкладам стартовала в начале недели, несмотря на праздники и нерабочие дни, отмечает интернет-издание VTimes. Как правило, средний рост составил примерно 0,5 п. п., причем речь нередко идет о всей линейке рублевых вкладов. Ставки повысили, в частности, банк «Открытие», «Совкомбанк», «Хоум кредит» и «Русский стандарт».

А сегодня к этой волне присоединились «Сбербанк» и «Альфа-Банк». Еще три банка, по данным источников, хотят повысить ставки по вкладам после праздников. В среднем же у тех банков, которые пошли на такой шаг, максимальная ставка достигает от 5,5% до 6%.

Рост доходности рублевых вкладов эксперты объяснили повышением ключевой ставки Центробанком сразу на 0,5 п. п. — до 5% годовых. Кроме того, они отмечают возросшую конкуренцию между банками. Впрочем, аналитики считают, что нынешнее повышение ставок по вкладам пока не сможет защитить большую часть сбережений от инфляций, которую ЦБ прогнозирует в этом году на уровне более 5%.

Повышение ключевой ставки Центробанк в конце апреля объяснял значительно возросшими инфляционными рисками.