Президент Азербайджана объявил Шушу культурной столицей

Речь идёт о городе, в прошлом году отбитом у непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В распоряжении главы государства Шуша названа «яркой жемчужиной многовековой богатой культуры Азербайджана, его архитектурного и градостроительного искусства». Там подчёркивается, что этот город объявили культурной столицей для того, чтобы восстановить его исторический облик и вернуть ему былую славу.

Баку вернул себе Шушу только минувшей осенью. Она перешла под контроль Азербайджана по договору о прекращении огня, подписанного совместно с Россией и Арменией.

Президент Ильхам Алиев назвал этот город культурной столицей еще зимой, он говорил, что там уже ведутся реставрационные работы. Также, по словам главы республики, из этого региона хотят сделать туристический центр и в этих целях там в этом году начнут строительство аэропорта.

Одна из главных достопримечательностей Шуши — Собор Святого Христа Всеспасителя, построенные в XIX веке. Вчера исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян объявил, что этот объект должен остаться за Армянской апостольской церковью. Дипломат выразил надежду, что в этом вопросе Еревану поможет ЮНЕСКО.