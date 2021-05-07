69% россиян, опрошенных ВЦИОМ, назвал День Победы самым главным праздником

32% респондентов примут участие в торжествах. Каждый пятый будет смотреть телевизор.
У большинства россиян День Победы ассоциируется с военным парадом и георгиевской ленточкой.
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32% респондентов примут участие в торжествах. Каждый пятый будет смотреть телевизор.
У большинства россиян День Победы ассоциируется с военным парадом и георгиевской ленточкой.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…