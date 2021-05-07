По данным центра погоды «Фобос», 9 мая в Москве выпадет до 5 миллиметров осадков

Низкая облачность может помешать воздушной части парада, — отмечает РИА Новости.
При этом температура воздуха поднимется до +14 градусов.
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Низкая облачность может помешать воздушной части парада, — отмечает РИА Новости.
При этом температура воздуха поднимется до +14 градусов.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…