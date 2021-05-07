ЛГБТ-активистка и художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова прекратила голодовку, которую она начала 1 мая

Цветкову подозревают в распространении порнографии из-за рисунков во «ВКонтакте».
Объявляя голодовку, Цветкова потребовала ускорить рассмотрение своего уголовного дела.
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Цветкову подозревают в распространении порнографии из-за рисунков во «ВКонтакте».
Объявляя голодовку, Цветкова потребовала ускорить рассмотрение своего уголовного дела.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…