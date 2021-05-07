RISE: Паспорт, с которым предполагаемый сотрудник ГРУ Александр Петров ездил в Чехию, принадлежит реальному человеку

Речь идёт про ту самую поездку, после которой на чешском складе боеприпасов в Врбетице случился взрыв. Как напоминает Reuters, в его организации подозревают двух агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, которые известны по истории с отравлением в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Паспорт с фотографией Мишкина и на имя Николая Попы первыми опубликовали журналисты Bellingcat, чешские власти считают, что его использовали в качестве документа-прикрытия. А вот расследователи портала RISE обнаружили, что паспорт с такими номерами и датой выдачи существует на самом деле и принадлежит гражданину Молдавии, который живет в США.

Ему на три года меньше, чем указано в поддельном документе. И он признаёт, что был в России только проездом — в аэропорту, но паспортного контроля не проходил. Скорее всего, делают вывод журналисты — паспорт подделали с помощью коррупционной схемы. Какой именно, как сообщают расследователи — это сейчас выясняют власти Молдавии.

Второй участник операции — Чепига, въезжал по версии журналистов на территорию Чехии с паспортом гражданина Таджикистана на имя Руслана Табарова. Тогда власти этой страны не подтвердили и не опровергли подлинность этого документа.

Ранее чешские власти объявили в розыск Анатолия Чепигу и Александра Мишкина по подозрению в причастности к преступлениям, совершенным на территории этой страны.