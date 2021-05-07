Сегодня последний день подачи заявок на участие в тестировании системы электронного голосования

Она будет использоваться на сентябрьских выборах в Госдуму.

Центризбирком сообщает, что около 2,5 миллионов граждан подали заявления на участие в тестировании. Однако бюджетники утверждают, что руководство убеждает их регистрироваться не только для участия в тестировании, но и для голосования на праймериз «Единой России», которые пройдут онлайн в конце мая. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ранее движение «Голос» сообщало о рассылке подобных просьб работникам бюджетных организаций. В «Единой России» все отрицают, заявляя, что в принудительной мобилизации на праймериз нет необходимости.