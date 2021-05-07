Лидеры Евросоюза обсудят на саммите ЕС вопрос отмены патентов на вакцины

Ситуация в этом вопросе резко изменилась на днях, после того, как о готовности ограничить авторские права неожиданно заявили США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает призывы активизировать усилия, чтобы поделиться вакцинами со всем миром, об этом она написала в своем Twitter, подчеркнув, что готова работать над этим вместе с премьером Польши. Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики считают необходимым, чтобы страны Запада временно отказались от защиты интеллектуальной собственности на вакцины и предоставили другим государствам доступ к этим технологиям.

Отметим, что до этого момента Урсула фон дер Ляйен уже высказывалась по поводу этой инициативы, но более осторожно — она отмечала, что тему отказа от патентов следует обсуждать. Позже в Еврокомиссии прояснили позицию, отметив, что предложение США могло бы стать частью решения проблемы доставки вакцин во все уголки мира и дискуссия на этот счет необходима.

Этот вопрос лидеры стран ЕС поднимут завтра на неформальном саммите в Порту, чтобы выработать единую позицию. Насколько это возможно, пока неизвестно.

Из 27 стран ЕС только компании из Германии и Швеции являются обладателями патентов на вакцины, и как пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя правительства, в ФРГ настроены скептически. Там считают, что сейчас ограничивающию фактором являются вовсе не права на разработки, а производственные мощности.

Поделиться секретами производства вакцин еще в конце прошлого года просили Индия и ЮАР. Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса выразил удовлетворенность тем, что его страну поддержал Вашингтон.

В свою очередь, президент России Владимир Путин накануне также поддержал снятие патентной защиты с вакцин от коронавируса.

Путин подчеркнул, что Россия — единственная страна в мире, которая готова передавать в другие страны технологии производства вакцин и делает это. Только накануне в России была зарегистрирована уже четвертая вакцина от коронавируса, «Спутник Лайт».

Снятие патентных ограничений поможет борьбе с коронавирусом, — отметил в эфире «Эха Москвы» руководитель отдела микробиологии и латентных инфекций института имени Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник» Виктор Зуев.

Что касается фармацевтов, то мнения разделились. Глава компании Pfizer Альберт Бурла, в частности, выступил против ограничения авторских прав. В то же время основатель российской компании «Солофарм» Олег Жеребцов в интервью нашей радиостанции назвал возможные ограничения патентного права в отношении вакцин гуманитарной акцией. Он добавил, что производство вакцин не приносит большой прибыли. По словам фармацевта, эти препараты стоят не так дорого при высоких затратах на производство.