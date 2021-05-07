В Германии принято постановление об ослаблении ограничительных мер для привитых и перенесших коронавирус

После бундестага принятое правительством решение одобрила также верхняя палата парламента ФРГ — бундесрат. Благодаря этому на выходных будут отменены контактные ограничения и комендантский час для жителей Германии, которые прошли полную вакцинацию и переболели ковидом.

Кроме того, для этих групп населения отпадает обязанность карантина после контакта с инфицированными или возвращения из стран, причисленных к зонам риска. Они также не должны будут показывать результаты быстрого антигенного теста. Пока он обязателен для всех, например, перед посещением парикмахерских и косметических салонов или для записи в промтоварные магазины.

Риск передачи коронавируса для полностью привитых лиц намного меньше, чем у инфицированных без симптомов, прошедших быстрый антигенный тест. Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха при Минздраве ФРГ. Однако после второй дозы вакцины должны пройти минимум две недели. Для выздоровевших подобные послабления могут действовать в течение шести месяцев после перенесенного заболевания. Тем не менее, для всех сохраняется обязанность носить маски FFP2 или FFP3 в общественных местах.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что третью волну в Германии, видимо, удалось остановить. Однако он предостерег от слишком быстрого снятия ограничений. До конца лета и достижения полной вакцинации населения необходимо соблюдать все правила.

Послабления будут возможны лишь в отношении мероприятий под открытым небом и ресторанов со столиками на улице при предоставлении результатов быстрых антигенных тестов.